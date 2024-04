Montecastrilli, via al cammino delle panchine giganti tra verde e panorami

Il trekking ad anello da dieci chilometri a Montecastrilli è realtà. Con una particolarità: è il cammino delle panchine giganti, la ‘big bench route’, che coinvolge anche le frazioni di Farnetta, Castel dell’Aquila, Quadrelli, Casteltodino e Collesecco (con colorazione diversa). L’obiettivo? Esaltare i panorami del territorio e l’inaugurazione è scattata nel pomeriggio odierno. QUI è possibile trovare l’esatta localizzazione. Sotto le immagini (quelle senza logo sono state pubblicate dal profilo ufficiale Facebook ‘Big bench route’): soddisfazione per il sindaco Riccardo Aquilini e non solo. In tanti hanno voluto partecipare al viaggio numero uno.

LE MAXI PANCHINE PER ESALTARE I PANORAMI