Passeggiata, lezioni di educazione ambientale ai bimbi

Proseguono le lezioni di educazione ambientale, gestione dei rifiuti e tutela e rispetto della natura ai bimbi al parco della Passeggiata, a Terni. Come in altre occasioni PuliamoTerni.it (le cui attività sono visibili sul sito www.puliamoterni.it), insieme ai bimbi della bella iniziativa ‘Viviamo il Parco’, trascorrono qualche ora alla Passeggiata imparando come gestire i rifiuti, per rispettare e tutelare l’ambiente e la natura. Tra giochi e lezioni, si insegna ai bimbi come tenere pulita la loro città, il loro quartiere, il loro condominio o la loro strada. «Non basta semplicemente imparare come differenziare i rifiuti – spiegano i rifiuti -, si cerca di andare oltre ed inculcare una cultura della pulizia cittadina nel pieno rispetto di tutti coloro che ci vivono intorno. Dobbiamo imparare a non fare gli indifferenti aspettando che qualcuno pulisca per noi, dobbiamo raccogliere la cartaccia o la bottiglia buttati da un incivile. Proviamo insieme a tenere pulita la nostra città».

Info

Le attività, gratuite e nel rispetto delle norme anti Covid, sono aperte ai bambini dai 5 agli 11 anni di età. Si tengono il luned’, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 presso la Passeggiata. Per informazioni: 331.1001178 (Alessandra) e Giulia (338.8014801).