Nel sangue aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al massimo consentito. Per questo, giovedì sera, è finito con l’auto contro un palo della luce e sempre per questo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Monte Santa Maria Tiberina. L’uomo è un 30enne di Città di Castello (Perugia). Oltre a ciò, si è visto anche elevare una multa di 158 euro per guida con patente scaduta.

