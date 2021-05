Pattinaggio a Terni, en plein Alessio Rossi ai campionati regionali

Quattro titoli su quattro. En plein per Alessio Rossi in occasione del campionato regionale di pattinaggio corsa su strada e pista andato in scena domenica all’impianto ‘Pioli’ di Terni: è il classe 2000 ad aver trascinato l’Euro Sport Club al trionfo nella tappa di avvicinamento ai tricolori in programma a giugno a Riccione e Senigallia.

I risultati

Per la società di Carlo Danieli c’è la qualificazione anche per Daniele Flavioni – argento – ed Andrea Filoia nella categoria ragazzi 12: anche per quest’ultimo sono arrivati quattro titoli. Protagonisti a Terni gli atleti delle categorie ragazzi, allievi, junior e senior: Daniele Neri si è aggiudicato il titolo nei 600 metri, Leonardo Quirini nei 200 sprint e nei 1.000 in linea, Filippo Grimozzi nei 50 sprint, Angelica Quirini nei 50 sprint. Buoni risultati anche per Lorenzo Bencivenni (2° nei 50 sprint), Gaia Dormi (3° nei 50 sprint, 200 sprint e 1.000 in linea), Aleksander Neri (4°) e Francesco Grisanti (5°). In generale l’Euro Sport Club ha conquistato il titolo regionale con 73 punti, 41 in più rispetto alla 2° classificata. «Per le categorie dei più piccoli – spiega la società – non si sono potuti svolgere i campionati regionali su pista. Per loro la speranza, per poter accedere ai campionati italiani, è quella di riuscire a trovare una pista piana adatta allo svolgimento delle gare. Il responsabile corsa della Federazione regionale, si sta adoperando per far sì che questo abbia compimento, forse dovremmo trasferirci nella provincia di Perugia. Però ancora a tutt’oggi non si hanno certezze».