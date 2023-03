Pavimentazioni-strade a Terni, sos per Corso Vecchio e Settecani

Un ‘dissesto’ – mattonelle saltate – in corso Vecchio all’altezza dell’incrocio con via dell’Ospedale, in pieno centro a Terni. È l’oggetto di una segnalazione che umbriaOn riceve da una cittadina più che innervosita – in particolar modo con la vicesindaco Benedetta Salvati – dal mancato intervento per la sistemazione: «Di mese in mese miete vittime. Le più colpite sono biciclette, monopattini e persone anziane. Dopo numerose segnalazioni, manutenzioni (che non sono mai state risolutive), vi scrivo per chiedere come sia possibile lasciare al proprio destino un manto stradale ormai completamente rovinato e pericoloso». l’sos. E visto il periodo con una constatazione: «Neanche in periodo di elezioni si riesce a risolvere il problema? Quante persone dovranno farsi male ancora?». Passando alla periferia c’è invece chi torna a denunciare il contesto in strada di Settecani, tra Narni e Collescipoli: in questo caso l’sos riguarda una serie di buche ed un manto stradale tutt’altro che ottimale. Di seguito le immagini.

