Pd Terni: tre volti nuovi nella segreteria comunale. «È il momento dell’impegno»

di Pierluigi Spinelli (segretario Pd Terni) e della segreteria comunale

Cinque anni da dimenticare, una sindacatura che ha lasciato una città decapitata e senza guida, con un primo cittadino che si è tirato indietro persino dal formulare ipotesi per la soluzione alle questioni poste: dall’Ast ai problemi crescenti di sicurezza, sui quali peraltro doveva essere ben preparato, dato che lo usò come punto principale per la sua campagna elettorale. Per amministrare una città serve la capacità di ideare politiche che cerchino soluzioni e creino reti e opportunità, tutto il contrario di quello che è successo a Terni in questo quinquennio.

Per affrontare le prossime amministrative il Pd di Terni partirà da quello che serve, da idee innovative per dare risposte a problemi nuovi e concreti. La segreteria si è riunita nei giorni scorsi per discutere di temi interni, come il congresso, ma soprattutto di quello che riguarda il futuro della città. Dopo il rinnovo degli organismi dirigenti nella primavera del 2021 e la ripartenza con forze nuove e fresche, abbiamo ulteriormente arricchito la segreteria con tre nuovi ingressi che apporteranno un contributo prezioso grazie alla loro esperienza e competenza in diversi ambiti. Si tratta di Mimma Trotti, già assessora a San Gemini, che avrà il compito di coordinare i circoli; Luca Montali, vice presidente di Esedomani, che si occuperà dei temi legati ai diritti sociali e di Leonardo Patalocco, segretario del circolo Ferriera, che seguirà il programma di proposte del Pd alla città di Terni. La discussione sul recente passato affrontata negli organismi politici è stata lunga e non priva di complessità, ma dopo un anno e mezzo con organismi rinnovati, impegno, attenzione al territorio e alle diverse anime della città, è il momento dell’impegno per riportare Terni al centro per le sue tante eccellenze, lontana dalla sacca di marginalità in cui questa amministrazione l’ha trascinata.