di Giovanni Cardarello

A pochi giorni dal tavolo di confronto sul nuovo orario invernale tra Trenitalia, Ferrovie dello Stato, RFI e i rappresentanti delle regioni Umbria, Toscana e Lazio, una nuova doccia gelata si abbatte sui pendolari del territorio. Una doccia gelata che, come in un gigantesco ‘gioco dell’oca’, riporta le trattative alla casella del ‘via’.

Parliamo, nello specifico, della vicenda del terno Intercity 598 Roma-Firenze. Il treno che parte alle 18.18 dal binario 2 Est di Roma Termini e che riporta a casa i pendolari di Orvieto. Un treno che da gennaio 2025 viaggia sulla linea lenta gravando di circa 40 minuti extra di viaggio chi, per studio o lavoro, deve recarsi a Roma ogni giorno.

La vicenda ha sollevato polemiche, anche feroci, mobilitazioni permanenti e perfino la protesta dei sindaci di Orvieto, Chiusi e Cortona. Ma come denuncia il coordinamento dei comitati dei pendolari umbri in una nota comparsa sul sito ufficiale e sulle varie pagine Facebook, i decisori stanno facendo orecchie da marcante.

«Da quanto si è venuto informalmente a sapere – scrivono i pendolari in una lettera indirizzata al ministero, all’assessorato regionale, a RFI e ai sindaci del territorio – l’Intercity continuerà a percorrere la linea convenzionale tra Settebagni e Orte anche dal cambio orario di dicembre, con il conseguente aggravio dei tempi di percorrenza e con i continui disagi. Si chiede, come richiesto nell’incontro di luglio, che sia finalmente ripristinato l’instradamento dell’Intercity sulla linea direttissima tra Roma e Orvieto, come era in precedenza, tenuto conto anche che tra le ore 17.20 (treno regionale veloce 4106) e le ore 20.10 (treno regionale veloce 4110) non vi è più un collegamento diretto veloce per Orvieto, Chiusi, Terontola, che permetta alle persone di rientrare alle proprie abitazioni ad un orario consono». Una scelta che, peraltro, come spiega ‘Il Messaggero Umbria‘, avrebbe ricadute positive anche per i pendolari della zona del Trasimeno. Quasi un uovo di colombo.

A sostegno della tesi si è immediatamente espressa il sindaco di Orvieto Roberta Tardani. «Le notizie sull’Ic 598 non sono purtroppo rassicuranti – spiega a ‘Il Messaggero‘ – e l’unico dato evidente è che, attualmente e a quanto pare anche nel prossimo futuro, i pendolari dell’Orvietano e della Valdichiana Senese risultano i più penalizzati, considerato che dalle 17.20 in poi tutti i treni di rientro da Roma vengono instradati sulla linea lenta con tempi di percorrenza più lunghi e disagi che non sono più tollerabili».

Ma non solo. «Torniamo a ribadire l’urgenza – spiega ancora la Tardani – che l’Ic 598 sia reintrodotto sulla Direttissima e non vorremmo che sulle decisioni che si stanno prendendo, anche in vista dell’orario invernale, ci siano regioni che hanno un peso specifico maggiore». La richiesta, purtroppo, è sempre la stessa: garantire maggiore attenzione a quei territori che non dispongono più di collegamenti veloci da e per Roma. La stessa che negli orari del 2025 e nelle delibere dell’Art, l’Autorità di regolazione dei trasporti è stata puntualmente disattesa.