Penna in Teverina: al via il campo scuola promosso dal gruppo Cisom Terni-Amelia

Con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 26 giugno al 2 luglio a Penna in Teverina, il gruppo Cisom Terni-Amelia partecipa alla 13° edizione del progetto nazionale ‘Anch’io sono la Protezione civile’. Il progetto è organizzato, fin dal 2008, dal dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni e con le organizzazioni nazionali e locali di volontariato di Protezione civile. In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di Protezione civile, i rischi e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la collettività. Martedì 27 giugno il campo scuola farà sosta alla Comunità Incontro Onlus, nella sede di Molino Silla ad Amelia, dove è previsto un pomeriggio dedicato ai temi della dipendenza. I partecipanti, saranno accolti dallo staff multidisciplinare della struttura terapeutica e da alcuni ragazzi impegnati nel percorso di recupero che porteranno la loro testimonianza. A Molino Silla verranno organizzate anche attività ludiche che coinvolgeranno gli ospiti e i giovani della Protezione civile.

