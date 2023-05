‘Peppe Scappa’ cambia: si ferma la trattoria. Al via location per eventi

Dal 1° giugno si chiude un capitolo storico per la ristorazione del Ternano: la trattoria ‘Peppe Scappa’ – che si trova fra Piediluco e Arrone, lungo la ‘Forca’ – dopo 54 anni interromperà il proprio servizio. Ma non sarà un addio totale perché la struttura, le sue sale, la terrazza e il giardino – è l’annuncio che viene dato via social – continueranno ad accogliere i clienti con un nuovo progetto: ‘Peppe Scappa – Location per eventi’. La titolare e cuoca Giulietta ha voluto salutare e ringraziare tutti con una lettera che pubblichiamo di seguito.

Care amiche e cari amici, sì, amici: perché dopo tanti anni che ci conosciamo, i clienti della trattoria ‘Peppe Scappa’ sono prima di tutto miei amici! Ho iniziato questo lavoro da bambina aiutando mia madre che, nella primavera del 1969, avviò quel ‘Vino e cucina’ diventato poi trattoria ‘Peppe Scappa’. Ben 54 anni dedicati a quel lavoro che ho tanto amato e a cui ho dedicato praticamente ogni giorno della mia vita. Da studentessa di cucina, prima; in giro per l’Italia a fare esperienza, poi; da titolare – e soprattutto cuoca – della trattoria ‘Peppe Scappa’ oggi. Anni a volte di sacrifici, spesso di rinunce, per me e per la mia famiglia, perché questo lo sappiamo, è un lavoro che non concede sconti, da tanto e chiede tanto. Sono stati anche anni pieni di soddisfazioni e cari ricordi, perché poche attività come questa sanno consegnarti emozioni uniche… E tra queste, lo dico con il cuore, la più importante siete proprio VOI. Le complicità, la stima e il rispetto reciproco, le sane amicizie nate e cresciute in questi anni per me non hanno prezzo, sono tutto! Ora, amici miei, dopo una lunga attività sento anche io la necessità di fermarmi, di riposarmi e di dedicarmi alle tante cose che in questi anni ho sempre rimandato. Non lo faccio a cuor leggero. I miei sentimenti sono in contrasto, come quelli che accompagnano i grandi cambiamenti della vita, ma sono serena, perché consapevole che questo sia il momento giusto per una scelta così importante: né troppo presto né, soprattutto, troppo tardi. Mi sento privilegiata, perché ho fatto il lavoro che da sempre è stata la mia più grande passione, e di questo sono grata a voi e alla mia famiglia per avermelo permesso con tanto entusiasmo. Cari amici, in questi anni ho provato a fare la mia parte con dedizione, serietà e onestà, spero di esserci riuscita bene… E in modo diverso, sono certa, continuerò a farlo. Per tutto questo grazie di cuore a tutti.

Un caro abbraccio la vostra Giulietta