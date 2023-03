Stella d’oro al merito sportivo per gli Arcieri Città di Terni

Viaggio a Fiumicino per l’assemblea nazionale straordinaria elettiva della Federazione e ritorno in città con una piacevole novità per gli Arcieri Città di Terni. La Fitarco ha riconosciuto al gruppo guidato dal presidente Stefano Tombesi la Stella d’oro al merito sportivo 2022: il premio arriva dopo venticinque titoli tricolori conquistati nel corso del tempo. Non pochi. «Un riconoscimento importante da parte della Federazione nazionale di tiro con l’arco che suggella l’impegno e il duro lavoro fatto in questi anni per far crescere il nostro amato sport», il commento dell’associazione.

Condividi questo articolo su