Per la pallanuoto a Terni è un ritorno in grande stile

Festa nel weekend alle piscine dello Stadio, a Terni, per il ritorno della pallanuoto dopo circa 30 anni in città, con i campionati della Federazione italiana nuoto. La società Stadium W&H parteciperà ai campionati under 14, under16, under 18 e serie D. Presente con grande anche nel settore nuoto, Stadium W&H è impegnata a tutti i livelli nel promuovere il nuoto e la pallanuoto dove è l’unica società in provincia di Terni. I primi incontri disputati con la società di San Severino Marche hanno evidenziato ottime qualità individuali e di squadra.

