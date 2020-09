Perde controllo auto e centra ringhiera: grave 23enne

Ha perso il controllo della propria autovettura, un’Audi A3, e ha colpito in prima battuta la scala di una casa, quindi la ringhiera di un’altra abitazione. L’incidente si è verificato sabato pomeriggio nel territorio di Umbertide e ha visto protagonista un 23enne marocchino: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione, quest’ultimi impegnati nella ricostruzione dell’incidente. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata per traumi, emorragie e fratture subite nell’impatto: dai primi accertamenti dell’Arma non era alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

