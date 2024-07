Perugia, 24enne ha in casa 900 grammi di marijuana: arrestato

Ha abbandonato uno zaino con all’interno droga e poco dopo è stato individuato dalla polizia di Stato e dai carabinieri di Perugia. Un 24enne è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio: ora è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Durante i controlli i militari dell’Arma hanno intercettato due giovani che, alla loro vista, hanno lasciato cadere uno zaino e si sono dati a precipitosa fuga. A stretto giro le forze dell’ordine lo hanno sorpreso in via Simpatica e, verificata l’identità, è scattata la perquisizione domiciliare: in casa aveva una busta con 900 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Arrestato.