Un ragazzo di 27 anni si è ribaltato con la sua auto lungo la strada che da Perugia conduce a Lidarno, nella tarda serata di giovedì. La Mini Cooper su cui viaggiava è salita su un terrapieno e si è ribaltata. Il giovane è stato portato via in ambulanza, trasportato all’ospedale di Perugia, dove è stato ricoverato in ortopedia per politrauma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

