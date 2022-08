Senza corrente va nel panico e chiama il 113 perché teme i vicini

Si è ritrovata di notte senza corrente perché era temporaneamente saltata. Ma piuttosto che andare nel locale dei contatori per verificare la situazione, ha deciso di chiamare la polizia di Stato per farsi aiutare. Motivo? Agli agenti ha detto di aver paura di andarci perché da tempo c’era un contesto di tensione con i vicini di casa. Il fatto è accaduto a Perugia. La ragazza, una 31enne andata in panico, ha contattato il numero unico di emergenza europeo perché temeva che si potesse trattate di qualche malintenzionato. La polizia ha riattivato il flusso di energia elettrica e poi, senza riuscirci, ha provato a mettersi in contatto con i vicini.

