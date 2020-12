Perugia, addio al grande cuore di Massimiliano Tortoioli

di F.L

Corciano e Perugia, ma tutta l’Umbria più in generale, piangono la morte prematura di Massimiliano Tortoioli, imprenditore, artista, da anni impegnato attivamente nel sociale. Se ne è andato mercoledì a soli 51 anni, dopo aver lottato contro una grave malattia, lasciando la compagna e una figlia.

Il cordoglio

Era stato tra i fondatori dell’associazione socioculturale L’Abbraccio e aveva creato del format Happy Art Events. volto a valorizzare l’arte avvalendosi degli artisti visionari e creatori di eventi unici e mai realizzati. Lui stesso aveva pubblicato la sua prima opera letteraria – una ventina in tutto quelle realizzate successivamente – nel marzo 2009, dal titolo ‘L’amore come… google’, una raccolta di poesie cui parte dei proventi erano stati destinati alla costruzione di un pozzo in Nigeria tramite l’Amref, oltre che a sostenere la tragedia del terremoto in Abruzzo, tramite la Protezione Civile del luogo. Tra i tanti messaggi di cordoglio, ad esprimere il proprio dolore per la scomparsa di Tortoioli anche il sindaco di Corciano, Cristian Betti. «Una notizia tremenda – scrive – Massimiliano era una persona speciale. Enormemente buono, enormemente altruista, meraviglioso. Lui, vulcano di idee, inesauribile, aveva messo il suo estro e la sua fantasia al servizio degli altri, soprattutto dei più bisognosi. È davvero dura pensare ad un mondo senza Massimiliano. Ci mancherà incredibilmente. Mando un abbraccio fortissimo alla sua meravigliosa famiglia, a cui voglio bene, ed in particolar modo a sua figlia».