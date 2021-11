Perugia, adolescente fugge da casa dopo lite con i genitori: ritrovata a Spoleto

Ore di apprensione, a Perugia, per una minorenne che ha fatto perdere le proprie tracce allontanandosi da casa dopo un diverbio con i genitori. Una vicenda finita fortunatamente a lieto fine, visto che, grazie all’intervento della polizia, la ragazza è stata rintracciata a Spoleto.

La storia

A chiedere l’intervento dei poliziotti sono stati proprio i genitori dell’adolescente, mentre il fratello e la sorella, entrambi maggiorenni, si sono messi alla sua ricerca, giungendo alla stazione di Spoleto. Qui sono arrivati, in particolare, monitorando alcuni messaggi e fotografie nel frattempo pubblicate sui social network dalla ragazza scomparsa. Gli agenti dopo aver raggiunto i familiari, hanno raccolto quanti più elementi possibili. Una attenta visione delle foto che la giovane aveva pubblicato sul web ha permesso agli operatori del commissariato di Spoleto di intuire dove potesse trovarsi. Malgrado, infatti, le foto scattate non contenessero elementi decisivi per il riconoscimento dei luoghi, la polizia, grazie alla profonda conoscenza del territorio, ha individuato i tavoli e le sedie di un bar della zona. La ragazza è stata effettivamente rintracciata nel locale, in buone condizioni ma disorientata. Con massima cura e attenzione gli agenti hanno ascoltato le sue ragioni, facendole comprendere quanta apprensione avesse provocato il suo gesto nei familiari. La giovane è stata quindi riaffidata alla famiglia.