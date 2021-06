Perugia, anziani scippati e rapinati: nei guai un minorenne

Le collane in oro indossate dalle vittime, oppure il portafoglio custodito in tasca: erano questi gli obiettivi di un minorenne ritenuto l’autore di due rapine e di un furto con strappo commessi a Perugia e in provincia, ai danni di anziani. Gli episodi risalgono a maggio e giugno e – riferisce la questura – sarebbero stati perpretrati con violenza, approfittando dell’impossibilità delle vittime di difendersi. Nei confronti del giovane i poliziotti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal tribunale dei minorenni di Perugia – ufficio del giudice per le indagini preliminari, sulla scorta delle indagini svolte dalla squadra mobile. Il minorenne è stato rintracciato in un comune della provincia di Padova proprio dal personale della mobile di Perugia, con la collaborazione di quella di Padova.

Condividi questo articolo su