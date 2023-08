Appartamento in fiamme nella notte tra martedì e mercoledì – intorno a mezzanotte e mezza – in zona Lacugnagna, a Perugia. I vigili del fuoco si sono attivati con tre mezzi ed una squadra dal distaccamento di Cavour per lo spegnimento: il proprietario è rimasto leggermente intossicato ed è stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto anche la polizia di Stato. L’intervento è terminato dopo oltre due ore e la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Condividi questo articolo su