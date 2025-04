Due rapinatori seriali sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Perugia in piazza Grimani. Si tratta di un 25enne con precedenti di polizia ed un 17enne, con quest’ultimo che ora si trova al centro prima accoglienza di Firenze.

I militari si sono attivati nella notte dopo una segnalazione da parte di un 20enne. Quest’ultimo era stato avvicinato da tre persone con il pretesto di chiedergli una sigaretta: hanno cercato di immobilizzarlo e strappargli l’orologio dal polso. «La vittima – spiega l’Arma – è però riuscita ad opporsi alla violenza e ad allontanarsi con l’auto».

Ricerche avviate e nuovo elemento scoperto dall’Arma. Un 19enne era appena stato rapinato in via Pinturicchio daa tre persone, con le medesime modalità. «Il giovane, che a seguito della violenza subita era stato costretto a consegnare tutto il denaro che aveva nel portafogli, ha indicato ai militari il vicoletto ove i tre ancora sostavano». I rapinatori, alla vista dei militari, hanno provato la fuga. Due sono stati bloccati e condotti in caserma. Poi l’arresto. I carabinieri spiegano che procederanno ‘a piede libero’ per quella tentata. Il 25enne è in carcere a Perugia.