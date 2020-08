Perugia, Babini saluta l’ospedale e passa alla Usl Umbria 2

Dopo 31 anni di servizio all’azienda ospedaliera di Perugia, Patrizia Babini, responsabile infermieristico dei tecnici di laboratorio del ‘Santa Maria della Misericordia’, si trasferisce alla Usl Umbria 2 come dirigente delle professioni sanitarie dell’area tecnica, dopo la nomina a seguito di esito di concorso pubblico. Nel corso di una semplice cerimonia di saluto, che si é svolta presso l’aula ‘Montalcini’ e a cuid hanno partecipato la direzione aziendale e i coordinatori delle professioni sanitarie, la neo dirigente ha voluto esprimere un ringraziamento proprio ai colleghi: «È stato grazie all’esperienza maturata con il gruppo multidisciplinare del dipartimento delle professioni che ho acquisito la consapevolezza di accettare una nuova sfida professionale – ha detto -. Avverto l’obbligo di un ringraziamento affatto formale». Il commissario dell’ospedale, Marcello Giannico, si é soffermato sulla necessità di un rafforzamento di collaborazione tra le aziende sanitarie: «Formulo alla dottoressa Babini i migliori auguri per il nuovo e importante incarico, anche a nome di quanti ne hanno apprezzato qualità umane e professionali, nella convinzione che le esperienze passate e future saranno di utilità per tutti i colleghi dell’Umbria». La neo dirigente prenderà servizio a partire da martedì 1° settembre presso la sede di Foligno.

Condividi questo articolo su