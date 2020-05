Perugia-Bettolle, si ribalta con il camion

Incidente stradale martedì mattina lungo il raccordo Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Passignano e Tuoro sul Trasimeno in direzione Toscana. Un camion di un’azienda di logistica è finito fuori strada, ribaltandosi nella cunetta laterale alla carreggiata. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Perugia – sul posto con due squadre della centrale e un’autogru – e quindi consegnato agli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Durante le operazioni di recupero del ferito il traffico è rimasto temporaneamente bloccato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

