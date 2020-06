Sfugge alla vista della madre: polizia di Stato in soccorso

Attimi di paura lunedì a Perugia dopo che un bambino è sfuggito alla vista della madre in un quartiere dell’hinterland. La polizia di Stato è entrata in azione dopo essere stata allertata: gli agenti della squadra Volante hanno raccolto la descrizione del piccolo e, con il coordinamento della Centrale operativa telecomunicazioni della questura, hanno avviato la perlustrazione del territorio. Finita nel migliore dei modi: è stato ritrovato poco dopo mentre correva in una campagna limitrofa ad una strada molto trafficata.

