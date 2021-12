Danneggiamento e violenza privata nei confronti di un’associazione privata che assiste cittadini diversamente abili. Queste le accuse per le quali un cittadino di origine straniera è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia, intervenuta dopo la richiesta di aiuto giunta alla questura. Motivo? L’uomo ha utilizzato una catena per ostruire il passaggio e ha danneggiato la porta di ingresso. La situazione è così tornata alla normalità in poco tempo.

