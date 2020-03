Botte a compagne ed ex: 4 ammonimenti

Botte e minacce nei confronti di compagne ed ex. Nel mese di febbraio la questura di Perugia – istruttorie a cura dell’ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine – è intervenuta per bloccare quattro uomini, protagonisti di azioni di violenza nei confronti di altrettante donne: ammonimento per tutti.

I primi due casi

Un 39enne, con il figlio di appena due mesi nel veicolo, ha insultato e colpito al volto la compagna, facendole sbattere la testa sul finestrino. Non solo: ha proseguito l’aggressione anche in casa di fronte alla figlia 14enne. Necessario l’intervento della Volante con provvedimento a carico dell’uomo. Guai anche per un 32enne, furioso dopo che la compagna gli ha comunicato la volontà di terminare la relazione: ha reagito con una testata al volto. La polizia di Stato si è presentata nella loro abitazione e il questore Sbordone ha attivato la procedura.

Altre aggressioni

Un 45enne si è scagliato contro l’ex compagna che si era recata a casa sua per recuperare un oggetto: l’ha afferrata per i capelli e per il collo, scagliandola poi contro la parete. «Se mi denunci ti butto l’acido addosso», la minaccia. Gli agenti sono intervenuti per far scattare l’ammonimento. Infine un 53enne che, in diverse occasioni, ha portato avanti comportamenti molesti e minacciosi nei confronti di una conoscente: richiesto al questore il provvedimento per avere una celere risoluzione del disagio.