Perugia-Brescia, Alvini prova a fare lo sgambetto a Inzaghi

Il Brescia arriva da una strana sconfitta, in casa contro il Como; il Perugia dal pari di Benevento, ma punta ad ‘espugnare’ il Curi, dove quest’anno non ha ancora vinto. La squadra di Inzaghi potrebbe essere l’avversario giusto perché votata al gioco e perché vulnerabile in retroguardia, avendo subito già 12 reti. E Alvini, in conferenza, sembra essere fiducioso…

La conferenza stampa di Alvini (Perugia)

I convocati del Perugia

Portieri: Chichizola, Fulignati, Megyeri.

Difensori: Angella, Curado, Dell’Orco, Righetti, Rosi, Sgarbi, Zanandrea.

Centrocampisti: Falzerano, Ferrarini, Ghion, Gyabuaa, Kouan, Lisi, Murgia, Santoro, Segre, Vanbaleghem.

Attaccanti: Carretta, De Luca, Matos, Murano.

La conferenza stampa di Inzaghi (Brescia)

I convocati del Brescia

Portieri: Joronen, Perilli, Linner.

Difensori: Mateju, Chancellor, Mangraviti, Cistana, Huard, Olzer, Papetti.

Centrocampisti: Van de Looi, Ndoj, Spalek, Labojko, Cavion, Jagiello, Bisoli, Bertagnoli, Tramoni, Olzer.

Attaccanti: Palacio, Moreo, Bajic.