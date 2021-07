Perugia, Cicciolina e la partita a scacchi per salvare Frigolandia

«Gioco a scacchi come una professionista, sfido chiunque a sedersi al tavolo con me»: così, la celebre ex pornostar Cicciolina, al secondo Ilona Staller, ha lanciato una sfida ai giocatori di scacchi umbri, in programma a Sant’Ercolano di Perugia il prossimo 25 luglio e avrà un fine solidale, per supportare Frigolandia, su cui pende una minaccia di sgombero.

LA CALL PER SCACCHISTI

Uscire dagli stereotipi

«Una sfida lanciata al senso comune a chi non riesce a vederla al di fuori della pornografia, a chi non ricorda le numerose proposte di legge messe in campo come parlamentare del Partito Radicale e la sua fiorente carriera musicale», recita la nota di presentazione dell’evento, promosso da Emergenze. Cicciolina accoglie la sfida di Teatro Sant’Ercolano, che della decontestualizzazione ha fatto poesia fin dai suoi esordi, e su quell’arena è pronta a dare seguito alle sue parole.

Selezionati quattro scacchisti

Attraverso la ‘call’, saranno selezionati quattro sfidanti che abbiano competenze, abilità e ardore di pensare di poter «riuscire laddove chiunque si è fermato: nel tentativo di fare Scacco matto a Ciocciolina». Il quadruplice duello avrà luogo al calare delle tenebre presso i Giardini Rosa e Cecilia Caselli Moretti, ormai noti come Teatro Sant’Ercolano.

Per Frigolandia

La serata supporta Frigolandia, il centro d’arte più importante dell’Umbria che attualmente si trova sotto minaccia di sgombero. Cicciolina è legata al luogo e al suo fondatore Vincenzo Sparagna da un rapporto di lunghissimo corso, iniziato con la storica cover di Frigidaire dell’aprile 1985 e poi mai interrotto. «Nel corso della serata il pubblico sarà informato sullo stato degli eventi legati a Frigolandia e cercheremo di testimoniare ancora una volta tutto il nostro concreto supporto», concludono gli organizzatori.