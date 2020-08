Perugia città più calda, ma ancora per poco

Con i suoi 38 gradi, ben 8 al di sopra della media prevista per questo periodo, la città di Perugia è la più calda d’Italia in questo fine settimana. Ma secondo le previsioni già dalla serata di domenica sono attesi i primi temporali refrigeranti al nord, che si sposteranno al sud già da lunedì.

Le previsioni in Umbria

«Sull’Umbria – scrive PerugiaMeteo.it – il tempo stabile e soleggiato associato ad alte temperature fino a massime di 38 gradi è tornato protagonista assoluto su tutta la regione senza neanche il disturbo degli annuvolamenti pomeridiani. Anche sabato 22 giornata pienamente soleggiata con temperature prossime ai 38 gradi nella conca ternana e di poco inferiori nelle altre località pianeggianti della regione, mentre per domenica attendiamo una lieve diminuzione delle temperature e un graduale rimescolamento delle masse d’aria e anche lo sviluppo pomeridiano di annuvolamenti sui rilievi appenninici. Poi per lunedi 24 le temperature continueranno a scendere gradualmente e annuvolamenti pomeridiani apporteranno qualche rovescio sparso o temporale più probabile sul settore nord-orientale della regione. Anche sull’Umbria per un cambiamento sostanziale del tempo che vede il ritorno della pioggia dovremmo aspettare la fine della prossima settimana».

Previsioni in Italia

Sabato e Domenica

«L’anticiclone nord-africano ha riconquistato rapidamente la posizione centrale del Mediterraneo e dell’Italia portando con se la quarta ondata di caldo della stagione estiva con temperature prossime ai 40 gradi in molte località della Sardegna e dell’Italia centrale tirrenica e zone interne. Fortunatamente, si tratta di una breve incursione, che sabato 22 ha raggiunto il suo massimo di potenza mentre già da domenica 23 comincerà a cedere ad iniziare dal nord dove arriveranno puntuali i temporali su tutto l’arco alpino e poi anche sulla pianura padana e le temperature tenderanno a calare di qualche grado, ma solo al nord.

Lunedì

Dall’inizio della prossima settimana l’aria atlantica invaderà anche le regioni centrali con una diminuzione sostanziale delle temperature e la formazione anche di annuvolamenti associati a temporali sparsi più probabili durante il pomeriggio-sera nelle aree interne appenniniche e zona adriatica in genere. Così avrà inizio una settimana con tempo sempre pienamente estivo ma con temperature massime comprese nelle medie del periodo e un po’ di variabilità almeno al centro-nord,mentre continuerà a fare ancora caldo al sud e Sicilia. Dalle ultime elaborazioni dei modelli previsionali a medio lungo termine alla fine della prossima settimana si dovrebbe profilare la cosiddetta “rottura” dell’estate con il ritorno su vasta scala di nuvolosità e precipitazioni, ma di questo avremo modo di riparlarne successivamente.

Gianfranco Angeloni – Perugia Meteo