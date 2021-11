Perugia, cluster nella scuola: scatta lo screening a Cenerente

Quattro cluster in altrettante classi per un totale di 33 positivi, 2 dei quali sono docenti. La situazione si è sviluppata alla scuola primaria ‘Trancanelli’ di Cenerente – frazione di Perugia – e ha portato alla sospensione della didattica in presenza fino a lunedì 29 novembre: lo rende noto la Regione. In arrivo testing della popolazione.

Quarantena e stop

La Usl Umbria 1 ha posto in quarantena le classi e ha disposto la chiusura della sede. «Durante il periodo di sospensione – spiega la Regione – dell’attività in presenza, naturalmente, potrà essere attivata la didattica a distanza. Prima della ripresa dell’attività l’Usl 1 ha disposto che sarà necessario provvedere ad una sanificazione straordinaria di tutti i locali dell’intero istituto». L’assessore Coletto sottolinea che si «sta valutando la possibilità di effettuare uno screening della popolazione residente nel territorio dove si trova la scuola per allargare il testing e verificare la circolazione virale. Lo studio della diffusione del virus infatti indirizza le strategie di contenimento. A tal fine, è stata convocata una riunione con il nucleo epidemiologico».

Scatta lo screening volontario della popolazione

Organizzare un team mobile per effettuare, a partire da martedì mattina con la collaborazione della Protezione civile, lo screening volontario della popolazione di Cenerente, per poi estenderlo alle località in cui risiedono i bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie: è quanto è stato deciso nel corso della riunione congiunta tra Comitato tecnico scientifico e Nucleo epidemiologico della Regione Umbria, che si è tenuta lunedì mattina a seguito della chiusura della scuola primaria ‘Trancanelli’. Nel corso della riunione è stato ricordato che i bambini e le loro famiglie sono in isolamento, così come sono stati effettuati i tamponi su tutti i contatti. Ora è stato deciso di organizzare un’attività più estesa di tracciamento alla quale i cittadini saranno invitati ad aderire proprio con l’obiettivo preservare se stessi e la comunità in cui risiedono o lavorano o che frequentano, anche per motivi personali e di svago. «La pratica di rilevazione, anche grazie all’organizzazione di un team mobile – è stato detto nel corso della riunione -, potrà servire per costruire un modello da riproporre, in caso di necessità, in altre situazioni. Infatti l’obiettivo è quello di potenziare l’attività di tracciamento per individuare tempestivamente situazioni di criticità e, di volta in volta, mettere in campo le azioni appropriate. Siamo in un momento delicato, i contagi stanno crescendo in tutte le nazioni e in Italia. In questa fase, vogliamo ricordarlo ancora, dobbiamo indossare correttamente la mascherina, evitare luoghi affollati al chiuso e, soprattutto vaccinarsi con prima o terza dose allo scadere dei sei mesi dal completamento del primo ciclo».