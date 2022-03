Perugia-Como 0-1, altro regalo del Grifo. Alvini: «Siamo vivi, non molliamo playoff»

Ancora un regalo del Perugia che perde in casa dal Como, ma a differenza dell’andata la partita stavolta il Grifo l’ha giocata eccome. Perugia sicuramente più intraprendente all’inizio, con almeno 3 occasioni nitide per De Luca, ma Facchin è stato bravo ad opporsi. In due occasioni con i piedi. Il Como, molto guardingo soprattutto nella prima fase, ci ha provato con un paio di ripartenze. Una parata di Chichizola su tiro di La Gumina. Poi nella ripresa i lariani prendono le misure e approfittano di una occasione regalata da Chichizola sul rilancio: la palla arriva a Ciciretti che la spara sotto la traversa. La reazione è confusionaria e inefficace. Finisce 1-0. Quinta sconfitta casalinga per il Grifo, il Como torna alla vittoria dopo sei partite, addirittura con clean sheet: non finiva una partita senza prendere reti dallo scorso dicembre, contro il Vicenza.

La partita

Alla vigilia tutti avevano scritto che Massimiliano Alvini si sarebbe messo a quattro in difesa. Una scelta inconsueta per un allenatore tendenzialmente integralista, che dall’inizio del campionato ha sempre impostato la squadra con la difesa a 3. L’annullamento della conferenza aveva alimentato – più o meno consapevolmente – le interpretazioni sulle scelte del tecnico ma il recupero di Zanandrea ha tolto ogni eventuale dubbio al tecnico: è 3-4-2-1.

Il tabellino

Perugia (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Curado, Zanandrea (dal 26′ s Santoro); Falzerano (dal 36′ st Lisi), Ghion (dall’11’ st Burrai), Segre, Beghetto (da 36′ st Gyabuaa); Kouam, D’Urso (dall’11’ st Olivieri); De Luca. A disposizione: Fulignati, Megyeri, Angella, Murgia, Baldi. All. Alvini.

Como (3-4-1-2): Facchin; Vignali, Solini, Cagnano; Parigini (dal 18′ st Bovolon), Nardi, Bellemo, Ioannou; Ciciretti (dal 26′ st Blanco); Cerri (dal 26′ st Gabrielloni), La Gumina (dal 30′ st Peli). A disposizione: Bolchini, Gori, Kabashi. All. Gattuso.

Arbitro: Serra di Torino.

Ammoniti: Ioannou, Cagnano, Ghion, Falzerano, Nardi, Gyabuaa, Lisi. Angoli: 10-1.

Perugia-Como, le interviste

Alvini: «Buon approccio, sbagliato il secondo tempo»

«Non abbiamo sbagliato l’atteggiamento, venivamo da una buona partita con la Spal, in cui siamo stati puniti da un nostro errore e anche oggi purtroppo abbiamo pagato una ingenuità, dopo un ottimo primo tempo in cui meritavamo di andare in vantaggio. È un dato di fatto: in casa abbiamo fatto male. Avevamo un po’ recuperato, ma la vittoria sfumata mercoledì e la sconfitta di oggi fanno tornare il bilancio negativo, ma bisogna dire che qualche punto in più ce lo meritavamo, per le prestazioni fatte».

«Siamo contenti di De Luca»

«Manuel ha fatto benissimo giocando da solo in avanti, la partita nel primo tempo era perfetta tatticamente, dispiace non aver concretizzato. Nella ripresa, cercavo più profondità, ma abbiamo trovato meno linee di passaggio e lui ne ha risentito. Ma il giocatore è da apprezzare. Ritornerà a far gol. Ne sono sicuro. Abbiamo fiducia in lui».

«Siamo ancora vivi, lo dimostreremo»

«Non mollo l’obiettivo dei playoff, abbiamo la forza per rialzarci, ora approfittiamo della sosta, ma siamo ancora vivi e vogliamo lottare, dopotutto siamo ancora a tre punti»

Perugia-Como, i numeri (dal sito della Lega B)

A Perugia 18 confronti ufficiali fra le due squadre: 11 i successi biancorossi (ultima 2-1 nella supercoppa di C dell’anno scorso), 4 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie A 1980/81), 3 le vittorie lariane (ultima 1-0 nella serie B 1983/84).

Perugia una delle 4 squadre che fa il maggior numero di sostituzioni dopo 30 giornate e 150 a disposizione: effettuate 146, come Frosinone, Ternana e Brescia.

Perugia squadra cadetta che segna di meno nel 2021/22 con subentranti: appena 1 rete, come il Cittadella.

Como squadra leader nella classifica cadetta 2021/22 per rigori a favore: 10 calciati in 30 giornate dalla squadra di Gattuso.

200 partite nei professionisti per Alessandro Bellemo che finora somma 31 gare di serie B, 157 di C, 3 di coppa Italia, 8 in altri tornei con le maglie di Padova, Spal, Fano, Pro Vercelli e Como. Esordio assoluto il 17 maggio 2014, Padova-Pescara 2-1 di serie B.

Como formazione regina dei pareggi nella B 2021/22: 14 collezionati dai lariani in 30 turni, come il Parma.

Secondo confronto ufficiale tra Massimiliano Alvini e Giacomo Gattuso dopo la netta sconfitta nella gara d’andata: Como-Perugia 4-1.

Curiosità

Sugli spalti dello stadio c’è anche l’Empire United Niagara, società dell’Ontario (Canada) affiliata al Perugia Academy.