Perugia, con gli ‘Avanti Tutta Days’ tre giorni di festa nell’esempio di Leo Cenci

di S.P.

Torna a Perugia la 9° edizione degli ‘Avanti Tutta Days’, la festa dello sport e della socialità, voluta da Leonardo Cenci e portata avanti con forza e dedizione dall’associazione onlus da lui fondata, che si terrà dal 10 al 12 settembre al ‘Barton Park’ di Perugia Durante i tre giorni dedicati a sport, salute e solidarietà, tanti gli ospiti in programma: dai genitori di Nadia Toffa all’incontro a tema su ‘Perugia City Volley’ con Sirci e Bartoccini, fino a Fabrizio Ravanelli con ‘Il Calcio nel cuore e nella testa’. Tanto anche lo spettacolo e l’intrattenimento musicale.

«Siamo tutti operai nel cantiere della lotta alla malattia»

«Presentiamo un’edizione – ha spiegato Federico Cenci di ‘Avanti Tutta Onlus’ durante la conferenza stampa – che fa un salto di qualità importantissimo, rafforzando la propria identità di bene e di solidarietà, intrecciando proficue relazioni con radicate realtà locali che, come ‘Avanti Tutta’, sono impegnate per lavorare per il bene dei cittadini. Un’edizione che sarà ovviamente svolta in completa sicurezza anti Covid, in una location splendida qual è il ‘Barton Park’ di Pian di Massiano, un polmone verde della nostra Perugia. Quello del 2021 sarà un evento che vedrà a raccolta gli amici di sempre di ‘Avanti Tutta’, per un’edizione che durerà un giorno in più e che vuole essere una grande festa. L’idea di sinergia e collaborazione è fondamentale e strategica, perché siamo tutti operai del cantiere della lotta alla malattia».

Tesei: «Leo ci dà tanta energia ancora oggi»

«Ho conosciuto Leonardo – ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – e con lui ho avuto una grande sintonia. ‘Avanti Tutta’ è un’associazione dinamica, che mette al centro la persona, la cura e la prevenzione e lo fa con lo sport, che unisce tutti attraverso uno spirito di squadra che coinvolge tutti noi, in questo particolare momento. I dati, in questa emergenza sanitaria – ha proseguito la presidente Tesei – ci dicono che dobbiamo stare attenti ma che possiamo ricominciare a fare le cose. E l’Umbria, su questo fronte, si sta distinguendo per come ha gestito la pandemia e per il lavoro di squadra messo in campo». E su Leo: «In questo quadro il messaggio di Leo è forte ed è come se fosse presente qui, con la sua energia, trasferita e portata avanti dall’associazione. La sua forza è talmente viva che l’ha trasmessa a tutti noi. In qualche momento infatti guardo i suoi regali che ho in ufficio e mi trasmette tanta energia».

Il lavoro di una squadra vincente

Per il Comune di Perugia, la presenza degli assessori Edi Cicchi e Clara Pastorelli. «Un pensiero a Leo e a Orietta – ha detto l’assessore Cicchi -. È stato Leo che ha piantato i semi di una pianta che sta dando i frutti. Grazie anche a Federico, perché se è stato facile portare avanti questa realtà con Leonardo in vita, va sottolineato lo sforzo e la passione che sta mettendo nel proseguire quel progetto. Unire sport, con solidarietà e salute è la chiave vincente». «Leonardo è qui con noi ed è riuscito ad unire tante voci – ha detto l’assessore Pastorelli -, ogni anno l’evento si arricchisce di giornate e di discipline sportive. ‘Avanti Tutta Days’ è diventato un appuntamento imprescindibile per Perugia e per l’Umbria. Grazie a Leo si è anche riaccesa una grande attenzione sullo sport che l’amministrazione sta portando avanti con impegni e investimenti sull’impiantistica, perché lo sport è anche prevenzione».

«’Avanti Tutta’ accanto ai pazienti dell’ospedale di Perugia»

Il direttore dell’azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha sottolineato il grande legame con ‘Avanti Tutta’, soprattutto sui progetti: «Nella mia carriera non mi è mai capitato – ha detto – che ci fossero realtà che mi chiedessero di farsi carico di riqualificare aree dell’ospedale, come invece ha fatto ‘Avanti Tutta’ con la sala d’attesa del day hospital dell’oncologia medica. Bellissimi momenti, che dimostrano come per fare un buon sistema sanitario serva sinergia. E lo stesso riconoscimento arrivato al professor Roila è legato proprio a questo, alla grande sinergia e allo stretto rapporto tra tutte le realtà del sistema sanitario, compresa l’università».

Il programma

Venerdì 10, dopo l’apertura degli stand, esibizione della ballerina Chiara Ciarfuglia alle ore 11. In concomitanza partirà il primo cooking show. Alle 12 il primo incontro a tema su ‘Cyberbullismo e rischi della rete’, in collaborazione con la polizia Postale e che affronta un tema di grande attualità. Alle 15.30 Luca Panichi e Luca Aiello parteciperanno all’incontro organizzato dal ‘Piede Diabetico Umbro’ intitolato ‘Lo sport come educazione giovanile e profilassi sanitaria’ e poi Nicola Pesaresi e la sua Isotta alle 16.30. Incontro a tema alle 17 su ‘Perugia City Volley’ con Gino Sirci e Antonio Bartoccini, presidenti di Sir Safety e Bartoccini Fortinfissi. Alle 18 incontro con ‘Fabrizio Ravanelli: ‘Il calcio nel cuore e nella testa’. Dalle ore 21 intrattenimento musicale.

Sabato 11 settembre è il giorno del convegno nazionale ‘Aspettando la rete oncologica regionale dell’Umbria’, al via dalle 10 e che poi proseguirà con una sessione pomeridiana. In scena, come ogni giorno, il torneo su Playstation, le sfide di Subbuteo, la parete da arrampicata grazie all’aiuto del Club Alpino Italiano sezione di Perugia e alla partecipazione dell’istituto San Francesco di Perugia. Alle 11 il cooking show e alle 12 la nuova esibizione della ballerina Chiara Ciarfuglia. Alle 15.30 Christian Iori presenterà il libro ‘Una battaglia lunga tutta la vita’ legato alle difficoltà da affrontare e ai pregiudizi da abbattere relativamente alla diagnosi di sclerosi multipla. Alle 16.45 gli chef del ristorante Aldivino delizieranno il pubblico presente con suggestive creazioni, utilizzando materie prime di alta qualità. Alle 17.30 è prevista l’esibizione del campione mondiale di kick boxing Mirko Gori e alle 17.45 spazio alla ‘Rete della solidarietà’ con Silvia Romaniello (Relegart), Alfonso Dragone (Caritas), Mariangela Taccone (Doniamoci), don Riccardo Pascolini (Oratori Italiani) e David Fiori (Mato Grosso). Alle 18.45 l’appuntamento con Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa, i genitori di Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene prematuramente scomparsa, che racconteranno la gioia di vivere e l’entusiasmo verso la vita di Nadia anche se colpita dalla tremenda malattia. Alle 20 esibizione de ‘I Sette Cervelli’. A seguire intrattenimento musicale.

Domenica 12 settembre mattinata tra Playstation, arrampicata, cooking show alle 11 e ginnastica posturale. Alle 15.30 presentazione dei libri ‘Le favole del cuore’ di Ilaria Antonielli e ‘Post’ di Leonardo Cenci. Alle 16 Luca Panichi proverà a battere il suo record di corsa al Percorso verde. Alle 16.30 esibizione di Magic Andrea, spettacolo alle 17 e alle 17.30 di Bruno Pilla e Alessio Shalsim. Alle 17 cooking show. Alle 18.15 incontro a tema sull’alimentazione, dal titolo ‘La corretta alimentazione come stile di vita e prevenzione oncologica’, interverrà la dottoressa Anna Villarini. Alle 19.15 grazie all’attore professionista Francesco ‘Bolo’ Rossini, saranno rivissuti alcuni momenti della vita di Leo dalla lettura del suo libro ‘Vivi, Ama, Corri. Avanti Tutta!’ In chiusura intrattenimenti musicali.

Trait d’union delle serate saranno proprio le circa due ore di intrattenimento musicale, coordinate da Giovanni Orzella, noto a tutti come ‘Giopa’. Proprio il deejay perugino è infatti il responsabile del nuovo programma serale dell’evento. I protagonisti saranno i Sex Mutans il venerdì, mentre il sabato toccherà alla Antonio Ballarano Band. Gli altri intermezzi vedranno protagonisti, invece, conosciuti deejay.