Perugia, concorso polizia Municipale: prova scritta nulla

Dichiarazione di nullità della prova scritta. Tutto da rifare: si allungano i tempi per la conclusione del concorso pubblico per i dieci posti di agenti di poliza Municipale al Comune di Perugia. È una determina dirigenziale firmata martedì a sancire il non esito dell’appuntamento andato in atto lo scorso 29 settembre:

La motivazione: le quattro buste

Nel documento viene specificato che «la commissione esaminatrice nella seduta del 5 ottobre 2020 dedicata alla valutazione della prova scritta ha, infatti, rilevato, nella fase iniziale delle operazioni di correzione e prima di procedere all’apertura delle buste contenenti gli elaborati, caratteristiche di difformità di quattro buste (doppio lembo di chiusura anziché singolo) rispetto alle altre 73 contenute nel plico. Su proposta della commissione, pertanto, preso atto che la riscontrata difformità avrebbe potuto compromettere l’anonimato della prova stessa con conseguente possibile violazione del principio di imparzialità, è stata dichiarata la nullità della prova scritta del concorso in questione, invitando la commissione a procedere alla ripetizione della prova».