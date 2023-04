Perugia, danni e furti a quattro auto in sosta: la polizia indaga

Nella notte tra giovedì e venerdì gli agenti della polizia di Perugia hanno effettuato diversi interventi – in via Fausto Luciani, via Strozzacapponi, via Annibale Angelini e via dell’Armonia – per alcuni danneggiamenti con furto che hanno coinvolto quattro autovetture di grossa cilindrata, in sosta.

I furti

Gli agenti hanno rilevato che ignoti, dopo aver preso di mira le automobili, hanno danneggiato i finestrini e, una volta entrati all’interno dei veicoli, hanno asportato il volante; in un’auto è stato anche sottratto del denaro e degli indumenti. In uno dei quattro episodi, il proprietario, allarmato dall’antifurto, si è affacciato dalla finestra dell’abitazione mandando i vandali in fuga. Il giorno dopo, si è reso conto del tentativo di furto e del danneggiamento e ha immediatamente chiamato la polizia.

Le indagini

Dopo aver acquisito tutti gli elementi identificativi delle automobili, gli agenti hanno perlustrato l’area alla ricerca di persone sospette o informate sui fatti. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della polizia Scientifica che hanno acquisito le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona e verificato la presenza di altri elementi utili all’individuazione dei responsabili. Sono in corso le indagini degli investigatori della Questura finalizzate a risalire agli autori dei danneggiamenti e dei furti.