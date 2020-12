Perugia, denunce a raffica della polizia

La polizia di Perugia, negli ultimi giorni, nell’ambito dell’attività quotidiana di controllo del territorio ha denunciato 5 persone responsabili di vari reati, procedendo al sequestro di 4 autoveicoli a causa del riscontro di irregolarità inerenti la violazione di norme del codice della strada.

Le denunce

A seguito di una denuncia per furto di un capo di abbigliamento sporta da una negoziante, sono stati effettuati degli accertamenti che hanno portato all’individuazione delle responsabili, due donne italiane rispettivamente di 20 e 40 anni, note alle forze dell’ordine, che avevano occultato l’abbigliamento rubato sotto le gonne eludendo la sorveglianza del negozio. Entrambe sono state denunciate per furto aggravato in concorso. A seguito di un controllo di iniziativa effettuato su un’autovettura circolante in zona Fontivegge, è stato denunciato un cittadino rumeno di 23 anni, noto alle forze dell’ordine, per il reato di inosservanza al foglio di via obbligatorio dalla città di Perugia, emesso nei suo confronti nel mese di marzo 2019. Noncurante di ciò lo stesso si era portato di nuovo a Perugia ma senza prendere in considerazione i numerosi posti di controllo di polizia. A seguito di richiesta di intervento da parte di un negoziante, è stata denunciata per il reato di furto, una donna di 31 anni responsabile del furto di alcuni giocattoli. A seguito di controlli di iniziativa nei pressi della zona Fontivegge, è stato rintracciato un cittadino tunisino il quale, privo di documenti, al momento dell’identificazione ha fornito delle generalità risultate false. L’uomo, dopo essere stato denunciato per false attestazioni è stato messo a disposizione del locale ufficio immigrazione che ha avviato le pratiche per l’espulsione.

Il rispetto del codice della strada

Nei controlli in strada è stato riscontrato che tre veicoli sono risultati privi di regolare copertura assicurativa. I veicoli rintracciati a seguito di vari controlli in zona Fontivegge, centro storico e quartiere di San Marco sono stati pertanto sottoposti a sequestro amministrativo. Infine, a seguito di un controllo effettuato in zona Cortonese, è stato riscontrato che il conducente di un veicolo presentava una patente diversa da quella necessaria per condurlo e, inoltre, scaduta di validità dal 2016. Al conducente sono state irrogate delle sanzioni per circa 1.200 euro con ritiro della patente.