Perugia dice addio ad Enrico Vaime

È scomparso all’età di 85 anni Enrico Vaime, uno degli autori e conduttori televisivi e radiofonici più acuti, ironici e prolifici del dopoguerra. Originario di Perugia, Vaime era ricoverato al policlinico ‘Gemelli’ di Roma. Nella sua carriera Enrico Vaime, oltre a firmare circa 200 programmi e fiction di successo, ha anche scritto musical teatrali e numerosi libri seguiti da premi e riconoscimenti di primo livello. Ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime. Laureato in giurisprudenza a Napoli, entrò in Rai nel 1960 tramite un concorso pubblico. La sua comunicativa, sia nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, sia nelle pagine dei suoi libri di critica televisiva, è sempre stata caratterizzata da un intelligente umorismo e da una garbata ma pungente ironia.

