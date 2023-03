Perugia, disco rosso a Bolzano: sconfitta per 2-1 contro il Südtirol

di Gabriele Ripandelli

Non passa il Perugia a Bolzano dove il Südtirol mette in fila il nono risultato utile consecutivo nelle nove partite del girone di ritorno. Brutte notizie anche per la sfida con la Reggina di sabato prossima, vista l’ammonizione di Curado (era diffidato) e l’espulsione di Rosi che si è visto sventolare da subentrato due cartellini gialli.

La cronaca

Parte meglio il Südtirol che già al 7° minuto colpisce un palo con Odogwu, mandato in campo nonostante i recenti problemi al polpaccio. Il Perugia risponde con la conclusione di Iannoni che non impensierisce Poluzzi. Mazzocchi va vicino al gol con un colpo di testa al 23° e lo fa poi due minuti più tardi con una grande conclusione dal limite su sponda di Odogwu. L’ultima rete dell’ex Ternana? Il 16 ottobre 2022 proprio contro il Perugia. Proteste nel finale quando agli umbri viene concesso un calcio di rigore per tocco di Celli su Olivieri. Paterna indicata il dischetto, il Var conferma con il silent check. Casasola segna il quinto rigore sui cinque calciati in stagione. Nel secondo tempo il Perugia entra con più decisione in campo ma al 65° rischia grosso quando Curado salva sulla riga la conclusione di Cissè che si ritrova il pallone dopo un errore di Gori. Dieci minuti dopo il vantaggio degli uomini di Bisoli con Curado che colpisce la traversa della propria porta sugli sviluppi di un corner e Curto non sbaglia a porta vuota. Viene annullato il 3-1 dei padroni di casa per fallo di Zaro su Sgarbi mentre i grifoni sfiorano il pari ma Masiello salva su Di Carmine. Finisce 2-1 al ‘Druso’.