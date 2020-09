Perugia, distrutta la lapide della partigiana Camilla Ravera

È stata trovata distrutta la lapide dedicata alla ex senatrice a vita Camilla Ravera, posta sul muro del vecchio carcere femminile di Perugia a ricordo della sua detenzione dal novembre 1933 al luglio 35. La denuncia – ripresa sui social da molti attivisti – è arrivata nella serata di venerdì. Non si conosce la natura del fatto: se, cioè, si tratti di un danneggiamento volontario o se la lapide sia caduta a causa dei forti temporali delle ultime ore. Era stata posta nel 1979, quando Camilla Ravera era ancora in vita, per iniziativa dell’ente Provincia.

Chi era Camilla Ravera

Militante comunista, nata ad Acqui il 18 giugno 1889. S’iscrisse alla sezione torinese del Pai nel gennaio del 1918 e poi, con Gramsci, fondo il Pci nel 1921, per poi curare la pubblicazione settimanale ‘Tribuna della donna’ che ebbe inizio nel marzo del 1921 e affrontò subito gli aspetti principali della condizione e dell’emancipazione femminile, occupandosi particolarmente della situazione delle lavoratrici più oppresse e sfruttate. È stata l’unica donna nell’esecutivo del PCI alla testa del centro interno clandestino subito dopo le leggi eccezionali del 1926 che abolivano ogni residua libertà e garanzia costituzionale. Fervente antifascista, venne arrestata il 10 luglio 1930 mentre dirigeva il centro interno clandestino, e dal Tribunale speciale fu condannata a 15 anni. Nel 1932, con l’amnistia del decennale fascista, la sua pena fu ridotta a cinque anni e sei mesi. Scontata la prigione nelle carceri di Trani e Perugia, venne poi inviata al confino di Ponza e Ventotene dove rimase fino all’agosto del 1943. Partecipò attivamente alla Resistenza nel Pinerolo nella zona di Torre Pellice dove istruiva i giovani delle formazioni partigiane. Nel dopoguerra è stata membro del Comitato centrale, poi della Commissione centrale di controllo del PCI e deputata per due legislature.

Il ricordo di Camilla Ravera in un documentario di Ermanno Olmi