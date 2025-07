di Giovanni Cardarello

L’estate come noto è il momento della stagione politica in cui si chiudono i bilanci, si fanno i congressi di partito, si tirano le somme e si aprono le polemiche più aspre. A questa regola non sfugge nessuna forza politica a nessuna latitudine. Figuriamoci a Perugia, dove la polemica è permanente ed effettiva e dove l’avvento dei social ha reso più ‘agile’ e veloce il modo di avviarle.

È più raro, invece, che la polemica travalichi i social e diventi botta e risposta istituzionale. Esattamente quello che accade in queste ore nel capoluogo. Oggetto dello scontro gli imbrattamenti sui muri, le sgradevoli scritte con la vernice, spesso indelebile, che obbligano il Comune a ore di manutenzione straordinaria con costi affatto banali. Scritte sui muri che, negli ultimi mesi, proliferano in modo esponenziale.

Se ne è resa conto la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Clara Pastorelli che in un post dal proprio profilo Facebook ha aperto il confronto. Il post, datato 10 luglio, è composto da tre foto di scritte, invero piuttosto violente, e un commento molto netto: «Questi sono solo alcuni degli imbrattamenti a Perugia. Sempre più frequenti. Questo è l’elettorato del sindaco».

Un post dove peraltro il dibattito è stato piuttosto intenso con uno scambio acceso tra la stessa consigliera e una dipendente del Comune di Perugia. «Non perde mai occasione per scrivere cose fuori luogo e di cattivo gusto, complimenti come sempre» il commento, «ma lei da dipendente comunale si può rivolgere a me così? Attenzione. Molta» la risposta.

A stretto giro di posta arriva un comunicato congiunto dei consiglieri della maggioranza che sostiene il sindaco, della presidente del consiglio comunale unitamente alla giunta e alla stessa Vittoria Ferdinandi. «Inopportune e fuori luogo le dichiarazioni della consigliera Clara Pastorelli – si legge nel comunicato – che in un post ha attribuito le scritte recentemente comparse sui muri della città – scritte già fermamente condannate dalla maggioranza e subito fatte rimuovere dall’amministrazione – agli ‘elettori’ della sindaca Vittoria Ferdinandi».

«Ricordiamo alla consigliera – prosegue la nota – che quegli ‘elettori’ sono cittadini e cittadine di Perugia, e come tali meritano rispetto: non possono e non devono essere trascinati in una contrapposizione politica sterile e tossica, tanto più a oltre un anno dalle elezioni, quando certe polemiche assumono un carattere grottesco e dannoso per la vita democratica della nostra comunità».

«Ancora più sconvenienti – scrivono ancora gli esponenti della maggioranza – riteniamo le parole rivolte dalla consigliera nei confronti di una dipendente comunale, che ha espresso – con garbo e in modo del tutto legittimo – un personale dissenso al contenuto del post. Attaccare pubblicamente una lavoratrice per aver esercitato il proprio diritto di opinione è un comportamento non accettabile tanto più da parte di chi rappresenta le istituzioni».

«Riteniamo – conclude la nota – che sia necessario ribadire che chi ricopre ruoli pubblici ha il dovere etico e politico di mantenere un atteggiamento responsabile, misurato e rispettoso. La politica ha le sue sedi per il confronto, anche duro, ma sempre costruttivo. La credibilità delle istituzioni si misura anche dalla capacità dei suoi rappresentanti di distinguere tra il dibattito politico e attacco personale, tra la critica legittima e la strumentalizzazione. I cittadini e le cittadine, indipendentemente dal loro orientamento politico, hanno diritto a essere ascoltati e rappresentati con serietà e rispetto, non con accuse generiche o insinuazioni che alimentano il sospetto e il rancore».