Perugia e Terni trionfano insieme: la coppia Curti-Lenticchia campione d’Europa

Una coppia umbra campione d’Europa junior nel mixed team di trap. Grande gioia per la ternana Giorgia Lenticchia delle Fiamme Oro ed il perugino Valentino Curti della Marina Militare a Osijek, dove è in corso la manifestazione: in finale hanno avuto la meglio sulla composta della Repubblica Ceca composta da Martina Matejkova e Jacub Kostelecky. I due umbri, guidati dal ct Daniele Di Spigo, si sono imposti allo spareggio con +5 a +4. «Gara impegnativa, soprattutto la finale, però siamo stati bravi ed abbiamo tenuto botta. Io e Valentino – il commento rilasciato alla Fitav – siamo entrati in pedana per il medal match consapevoli che i nostri avversari non ci avrebbero fatto sconti e così è stato, ma insieme ci siamo dati la giusta carica». Enorme soddisfazione anche per il perugino: «Questa è la mia prima trasferta all’estero ed averla onorata con una medaglia d’oro è una bellissima sensazione. Voglio ringraziare la Federazione, la Marina Militare e la mia famiglia per il supporto costane ed il CT Di Spigno per il sostegno in questo ultimo anno».

