E45, auto si ribalta fra Montebello e Balanzano: due feriti

Un’auto si è ribaltata intorno alle 23.30 di sabato sera lungo la E45 fra Montebello e Balanzano, direzione Perugia. Lunghe code si sono subito formate in superstrada, in ingresso nel capoluogo. Ci sono due feriti non gravi.

Feriti in ospedale

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo alla guida dell’auto ha fatto tutto da solo. Ferito, ma in condizioni apparentemente non gravi, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’. Un’altra ambulanza ha trasportato in ospedale l’altra persona coinvolta che era sul sedile lato passeggero. Si tratta di un uomo di 45 anni e di una donna di 48, feriti in maniera non grave (10 e 30 giorni di prognosi).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.