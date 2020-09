Perugia-Fano, Caserta punta recuperare Rosi

Nel pomeriggio il video della conferenza

Le parole del tecnico Caserta

Fabio Caserta parla nella consueta modalità zoom ‘oscurata’ (senza cioè che sia possibile vederne il volto) con i giornalisti sportivi perugini mentre ormai la maggior parte dei suoi colleghi, anche in serie C, ha un rapporto più diretto con gli operatori dell’informazione, con interviste o almeno conferenze dal vivo, seppur a distanza. Nonostante ciò, dalla voce, si percepisce l’emozione del debutto e la preoccupazione per le tante incognite.

L’emozione della vigilia

«Come tutte le prime volte c’è sempre tanta emozione, tanta attesa: siamo all’inizio, è la prima partita, quindi un po’ di emozione c’è sicuramente. Sia io che la squadra vogliamo partire bene perché vogliamo mettere da parte quello che c’è stato fino a qualche mese fa».

«La squadra è in fase di costruzione, lo sapete tutti, ma ci siamo dati come missione quella di partire forte e non pensare a niente, tutte le squadre hanno un po’ di difficoltà, in considerazione della situazione anomala».

«I ragazzi si sono messi subito a disposizione e devo ringraziarli per questo perché dopo una retrocessione non è mai facile. Non me lo aspettavo. Hanno dimostrato massima professionalità tutti».

«La formazione non dipenderà dal mercato, utilizzerò tutto il gruppo, tutti mi hanno garantito massimo impegno e professionalità».

Rosi resta capitano

«Rosi ha avuto qualche problemino fisico, ma ieri si è allenato con la squadra, speriamo di averlo a disposizione. Non è al massimo della condizione, avendo saltato tutta la preparazione, ma è un giocatore importante». Il tecnico conferma pure che sarà Rosi il capitano: «È un giocatore importante, ha esperienza, non vedo perché non debba rimanere capitano dopo che lo ha fatto lo scorso anno». Una dichiarazione che, fra le righe, conferma la permanenza dell’ex Roma, in passato dato in partenza.

I nuovi meglio dei vecchi

«Elia è un giocatore molto duttile che riesce a ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, ma con me ha fatto pure il terzino anche perché si sacrifica molto ed ha una buona gamba. Sicuramente non avrà i novanta minuti ma il fatto che sia disponibile è già molto positivo».

«A parte lui, gli altri mi sembra stiano bene: quello che sta meglio di tutti, fra i nuovi, è Burrai, ma anche gli altri si sono integrati bene e possono essere della partita. Complimenti anche ai tanti giovani che abbiamo avuto con noi in questi giorni».