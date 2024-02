Perugia-Fermana 1-0, Seghetti sbroglia la matassa e regala la vittoria al Grifo

di Giovanni Cardarello

Quando l’astinenza da gol del Perugia era arrivata quasi a 300 minuti, minuti nei quali, dopo la bella impresa di Pontedera, la squadra di Formisano aveva raccolto solo un punto, e con squadre decisamente alla portata, ci ha pensato il ragazzino terribile, Alessandro Seghetti, classe 2004, su assist dell’altro ragazzino terribile, Matteo Polizzi, classe 2005 a sbrogliare la matassa. Una matassa dura, intricata complessa che stava rischiando di bloccare i biancorossi contro l’ultima della classe. Una formazione che, fin qui, aveva perso più partite di quelle disputate. Una squadra che alla fine di 90 minuti non belli ha però dovuto cedere l’intera posta alla squadra di Formisano. Finisce 1-0 per i padroni di casa, risultato con cui il Perugia continua a rimanere agganciato al treno della Torres. Torres a cui farà visita domenica nel Big Match della 27° giornata.

Furlanetto salva su Iannoni

Dopo il doppio passo falso con Rimini e Sestri Levante il Perugia di Formisano è chiamato a ripartire. E per farlo, nonostante le assenze pesanti, decide di non cambiare pelle confermando il 3-4-1-2 ma con attori diversi. In particolare, il tridente offensivo composto da Ricci, Cudrig e Matos. La Fermana, fanalino di coda del torneo conferma il 4-3-3 classico. Dopo una lunga fase di studio al minuto 12 la prima occasione della sfida. È appannaggio della Fermana con un diagonale di Niang bloccato a terra da Adamonis. Tre minuti dopo risponde il Perugia con Cudrig che di testa costringe la difesa marchigiana ad una deviazione affannosa in angolo. Al minuto 21’ pericoloso Paz. Dopo una fase di lotta a centrocampo e senza occasioni rilevanti al 33’ ci prova Giovinco ma il tiro, da lontanissimo, è lontano dai pali. Al 41’ pallonetto velenoso di Sorrentino, Adamonis era fuori dai pala, ma la palla va a lato. Al minuto 43’ occasione per il Perugia, ma Matos sbaglia tutto su servizio di Paz. Un minuto dopo l’occasione più nitida del primo tempo con Iannoni che calcia a botta da pochi passi ma Furlanetto compie un vero e proprio miracolo. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, Perugia-Fermana 0-0.

Ci pensa Seghetti

Si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo. Al minuto 46’ subito pericoloso Ricci ma il tiro finisce a lato di poco. Due minuti dopo replica Giovinco che costringe Adamonis ad una parata a terra. La partita continua con i ritmi compassati tanto che Formisano è costretto a tre cambi per modificare l’inezia della sfida. Ma sono gli ospiti a sfiorare i gol al 72’ con un rasoterra di Petrungaro deviato in angolo da Adamonis. Al 78’ colpo di testa di Lewis in area, palla a lato. Al 79’ ancora pericolosi gli ospiti con un tiro che viene smorzato e che finisce tra le braccia di Adamonis. Al minuto 85’ Seghetti sbroglia la matassa con un una deviazione a rete su cross di Polizzi. Al minuto 88’ palo clamoroso di Petrungaro. Dopo 3 minuti di recupero finisce il match del Renato Curi, Perugia-Fermana 1-0.

Il tabellino e pagelle di Perugia-Fermana

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 6,5; Mezzoni 6, Lewis 6, Dell’Orco 6; Paz 6,5, Iannoni 6,5, Torrasi 5,5 (68’ Giunti 6), Lisi 6,5; Ricci 5,5 (68’Agosti 6); Cudrig 5,5 (78’ Polizzi 7), Matos 5 (52’ Seghetti 7,5)

Allenatore: Formisano 6

Fermana (4-3-3): Furlanetto 7,5; Eleuteri 6 (89’Petrelli sv), Fort 6, Santi 6,5, Carosso 6; Gianelli 5,5 (60’ Scorza 6) , Niang 6,5 (81’ Heinz sv), Misuraca 7; Marcandella 5,5 (60’Petrungaro 4), Sorrentino 6, Giovinco 6,5 (89’ Semprini sv)

Allenatore: Protti 6,5

Marcatori: 85’ Seghetti

Ammoniti: Dell’Orco (Per),

Espulsi: –

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Marco Pilleri di Cagliari e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia.

Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona