Incidente stradale nella prima mattinata di mercoledì, intorno alle ore 8, in via Ripa di Meana a Perugia. Due le auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia Locale di Perugia e i vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Annuncio Pubblicitario