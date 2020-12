Perugia, giovedì notte diversi quartieri senz’acqua

A causa di lavori alla rete idrica per manutenzione straordinaria, in questi giorni gran parte del territorio a ridosso del centro storico sta avendo problemi con l’erogazione idrica.

Le nuove interruzioni

Dalle ore 21.30 di giovedì 17 dicembre alle 6 di venerdì 18 dicembre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia in: piazza Vittorio Veneto, via del Fosso, via Cotani, via del Toppo, via Pievaiola, via Martiri dei Lager, Strada Pian della Genna, via Rizzo, via Toti, via Diaz, via Filzi, via della Madonna Alta, via Baracca, Strada San Pietrino, via Beata Angela da Foligno, via Cortonese, via Magno Magnini, via Guerra, via Gallenga, via Briganti, via Tilli, via Monte Malbe, via del Tabacchificio, via Pigafetta, via Firenze, via Connestabile, via Tosca, viale Pietro Conti, via Eugenio Curriel e tutte le rispettive zone limitrofe.

Dove il servizio è ristabilito

Per lo stesso motivo fino alle 6 di martedì mattina era stata interrotta l’erogazione nelle seguenti strade: via Pontani, via Centova, via Berlinguer, strada Vicinale Centova, via Montaloco, via Giovanni da Verrazzano, via Giusti, via Firenze, via Cristoforo Colombo, via Delle Caravelle, via Trasimeno Ovest, via Magellano, via Gregorovius, via Col di Tenda, via San Donato, via Salvatorelli, via Ginestra, via Del Tempo Libero, via Del Lino, via Fratelli Bandiera, via Cairoli, via della Ginnastica, via delle Olimpiadi, strada Gualtarella.