Roberto Goretti lascia il Perugia

Una retrocessione con strascichi rilevanti in casa Perugia e non solo a livello sportivo. Roberto Goretti non sarà più il responsabile dell’area tecnica del Grifo: il divorzio ha preso corpo dopo l’incontro delle ultime ore – a lanciare la notizia è stato il giornalista Sky Gianluca Di Marzio – con il presidente Massimiliano Santopadre. Verso i saluti anche il ds Marcello Pizzimenti.

LA RETROCESSIONE IN SERIE C DEL PERUGIA

La separazione dopo otto anni



Le parti si saluteranno con una rescissione consensuale che, salvo sorprese, sarà ufficializzata nella giornata di mercoledì: alla base dell’addio c’è un contrasto di vedute sulla gestione tecnica (tra i temi la riconferma o meno di Massimo Oddo) dopo il tremendo finale di stagione che ha visto i biancorossi soccombere ai rigori nel playout contro il Pescara. Goretti lascia così dopo otto anni in società: è stato anche responsabile del settore giovanile e direttore sportivo. Nell’organigramma dirigenziale potrebbe entrare Gianluca Comotto in qualità di dg, mentre Fabio Caserta e Vincenzo Vivarini sono i nomi in ballo per la sostituzione del tecnico abruzzese.

