Perugia, il Comune assume: 148 posti di lavoro in tre anni

L’amministrazione comunale di Perugia ha deciso il piano triennale di assunzioni: saranno 148 i nuovi posti messi a concorso. Lo ha deciso la giunta municipale nel corso della seduta del 16 febbraio.

Modifiche ai concorsi

Nel corpo della delibera sono previste anche un paio di modifiche al regolamento dei concorsi, relativamente alle procedure che riguarderanno l’assunzione di agenti di polizia locale (prova di idoneità fisica) e del personale di area tecnica (punteggio ulteriore per i possessori di laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento). Altri provvedimenti ricompresi nell’atto prevedono, infine, le progressioni interne (36 nel triennio), le assunzioni flessibili necessarie per far fronte alle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo segnalate dagli uffici per il corretto espletamento dei servizi, due stabilizzazioni per la copertura degli ulteriori due posti di istruttore socio educativo assistenziale previsti nel 2022, l’integrazione del fondo delle risorse decentrate 2022 del personale dipendente.

Le assunzioni

Entrando nel dettaglio della manovra, le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio indicato saranno complessivamente 148, così suddivise: 60 nel 2022, 52 nel 2023, 36 nel 2024. I settori dell’ente che verranno maggiormente potenziati sono il cantiere comunale (n. 19 collaboratori professionali tecnici), quello degli informatici (n. 16), degli istruttori amministrativi contabili (n.34), della polizia locale (n. 20), del personale di area tecnica (n. 19).