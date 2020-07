Perugia, il prefetto: «Obiettivo ripartenza»

Dopo le esperienze in Toscana e in Sicilia Armando Gradone, nuovo prefetto di Perugia, si è presentato alla città. Prende il posto di Claudio Sgaraglia, nominato capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Gradone ha frequentato Perugia da studente: «Per me – ha dichiarato – è come tornare a quelle emozioni provate quando ero ragazzo, considero questo incarico come un segno del destino dopo tanto girovagare per il nostro meraviglioso Paese».

Attenzione all’economia

«Dobbiamo aiutare il tessuto imprenditoriale a recuperare prospettive di rilancio dopo questo brutto periodo – ha detto il prefetto in conferenza stampa – questa terra, più di altre, ha risorse umane, intellettuali e le energie per recuperare il terreno perduto nei segmenti del tessuto economico che hanno subito gli effetti più gravi di questa emergenza sanitaria. Bisogna collaborare, facendo leva sui sindaci, che sono avamposti sul territorio».

Incontri istituzionali

Nei giorni scorsi, Gradone aveva incontrato sua il sindaco di Perugia Andrea Romizi, che gli ha confermato la massima disponibilità dell’ente, e il presidente della provincia Luciano Bacchetta, il quale ha assicurato che si proseguirà nel solco della massima collaborazione che insieme alle forze dell’ordine punta al rispetto della legalità, al controllo del territorio e alla garanzia della sicurezza dei cittadini quando gli eventi e le circostanze lo richiedono.