Un auto, un furgone ed uno scuolabus. Sono i veicoli coinvolti nell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì in via Dottori, non distante dall’ospedale Santa Maria della Misericordia: i feriti lievi sono due, entrambi soccorsi dagli operatori sanitari del 118. Sul posto per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Locale.

