Perugia, in calo l’abbandono dei rifiuti

di Alessia Bragiola

Nella mattinata di mercoledì, a palazzo dei Priori, si è tenuta la conferenza stampa sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale di Perugia. Insieme all’assessore all’ambiente Otello Numerini, in rappresentanza di Gesenu hanno partecipato il dirigente comunale Vincenzo Piro e l’ingegnere Massimo Pera. Il dibattito si è concentrato sulle attività promosse dal Comune di Perugia e da Gesenu per contrastare l’abbandono dei rifiuti e i nuovi servizi di pulizia e smaltimento in arrivo nel territorio comunale.

Numeri in progressiva riduzione

Il fenomeno dell’abbandono appare in contrazione. Nel 2018 tra area pubblica e privata si registrarono un totale di 197 episodi mentre nel 2019 un totale di 129. I dati attuali, aggiornati al 31 agosto 2020, mostrano risvolti positivi: 48 episodi per quanto riguarda l’area pubblica e 27 per l’area privata. Come ha spiegato l’assessore Numerini, «è fondamentale educare e informare i cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti, per migliorare e quindi ridurre anno dopo anno il numero di oggetti abbandonati».

Le ‘fototrappole’

Sul territorio comunale, al fine di limitare i fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti, sono state impiegate cinque ‘fototrappole’. Queste speciali telecamere permettono di individuare in breve tempo persone e targhe dei mezzi dai quali vengono abbandonati sacchetti e rifiuti di qualsiasi genere. Grazie alle ‘fototrappole’, dal 2019 ad oggi sono state inviate al Comune di Perugia più di 100 segnalazioni, irrogando direttamente le sanzioni ai trasgressori.

Novità con ‘Stiamo in campana’

In tutta Perugia arriva la raccolta separata del vetro. A tal proposito l’ingegnere Massimo Pera ha colto l’occasione per presentare i nuovi servizi introdotti da Gesenu e in arrivo in tutti i quartieri del Comune di Perugia. «Gli interventi riguarderanno l’attivazione della raccolta mono materiale del vetro nella zona ‘Tris’ a partire dal prossimo 5 ottobre. Il nuovo servizio comprenderà la distribuzione di 900 campane dedicate esclusivamente alla raccolta del vetro – ha detto Pera – insieme alla consegna di 500 contenitori per il vetro per la raccolta porta a porta. Inoltre, dal 1° settembre il servizio di spazzamento urbano è stato migliorato e potenziato in tutti i quartieri principali. Anche grazie ad attività propedeutiche, come la completa eliminazione di cespugli che ostacolino la corretta pulizia e rimozione dei rifiuti, tra cui cartacce o siringhe».