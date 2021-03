Perugia, in tanti nei giardini vietati: arriva la polizia Locale

Approfittando della prima giornata mite e soleggiata della primavera 2021, nel pomeriggio di mercoledì decine di persone hanno raggiunto i giardini ‘Carducci’, il belvedere di Perugia, salotto buono della città. Ciò nonostante vi fossero ben visibili i nastri bianchi e rossi che inibiscono (o dovrebbero inibire) l’accesso all’area, come da ordinanza comunale appena prorogata fino al 5 aprile. Non c’erano particolari assembramenti, va detto, ma lì non si può stare con o senza – come in effetti qualcuno era – mascherina. Alla fine sono dovuti intervenire gli agenti della polizia Locale di Perugia, coordinati dalla comandante Nicoletta Caponi, per ripristinare il rispetto delle regole ed elevare eventuali sanzioni.

SPECIALE COVID – UMBRIAON